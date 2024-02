Un documentario per la Madonna di Costantinopoli: storia, tradizione e fede di Agropoli

Presentato ieri presso il cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli il documentario sulla Madonna di Costantinopoli, realizzato da AltaProspettiva su iniziativa del parroco don Carlo Pisani. Un’opera che non si limita alla devozione, ma che ripercorre tratti di storia, tradizione e folklore della città, ricostruendo passato e presente di una delle festività più apprezzate e partecipate.

Dalla prima metà del ‘900 ad oggi: un viaggio nella memoria

Il documentario è frutto di un complesso lavoro di ricostruzione storica e di recupero dei documenti, che ha permesso di ripercorrere la storia della festa dalla prima metà del ‘900 ad oggi. Un viaggio nella memoria collettiva della città, che ha riacceso i ricordi degli agropolesi e fatto conoscere alle nuove generazioni le tradizioni legate a questa sentita ricorrenza.

Le suggestive fasi precedenti la festa

Il lavoro di AltaProspettiva non si è limitato alla ripresa della processione in mare e dei momenti di religiosità e spettacolo che caratterizzano la festa. La troupe ha infatti seguito con attenzione e minuzia anche le fasi precedenti, quelle meno visibili alla massa e proprio per questo tra le più suggestive e attese, come la vestizione dell’immagine della Vergine.

Un documentario apprezzato dalla cittadinanza

Il documentario è stato accolto con grande entusiasmo dalla cittadinanza, che ha gremito la sala del cineteatro De Filippo. Un’opera che ha saputo emozionare e coinvolgere il pubblico, offrendo uno spaccato inedito di una delle feste più importanti di Agropoli.

Un prezioso strumento di memoria e di promozione

Il documentario sulla Madonna di Costantinopoli rappresenta un prezioso strumento di memoria e di promozione del territorio. Un’opera che contribuirà a far conoscere la storia, le tradizioni e la cultura della città ad un pubblico ancora più ampio.

I dvd del video sono disponibili presso la Chiesa della Madonna delle Grazie. Il ricavato della vendita servirà per il restauro della facciata dell’edificio.