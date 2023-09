Vandali in azione ad Albanella. Deturpata la casetta del campo sportivo

Non c’è pace per gli abitanti di ad Albanella che, dopo aver denunciato l’abbandono indiscriminato di rifiuti in alcune aree rurali del comune, si ritrovano a prendere atto di un’altra azione compiuta da incivili a danno dei beni pubblici. Nelle scorse ore, infatti, dei vandali hanno fatto dei danni presso l’impianto sportivo sito in località Santa Sofia.

Ad essere presa di mira è stata la casetta di legno installata nella zona e rimessa a nuovo solo poche settimane fa per accogliere al meglio il pubblico e gli sportivi in occasione del Memorial dedicato a Ludovico Lamberti e tenutosi nel mese Luglio.

La segnalazione

“Praticamente non è durata neanche pochi mesi” hanno tuonato i cittadini condannando pubblicamente gli incivili che, senza alcun motivo, hanno rimosso con forza la porta dalla casetta lasciandola per terra.

Le richieste dei residenti

“Di fronte all’inciviltà e alla cattiva educazione cosa bisognerebbe fare? Ancora una volta ci ritroviamo ad assistere all’ennesimo atto vandalico ai danni dei beni comuni del nostro paese” hanno tuonato ancora i residenti che hanno chiesto all’amministrazione comunale retta dal sindaco Renato Iosca, di attivarsi per proteggere il territorio anche attraverso l’installazione di videocamere di sorveglianza che possano aiutare ad individuare gli autori di tali gesti al fine sanzionarli affinché possano riparare al danno compiuto.