Albanella. I cittadini indignati segnalano la presenza di rifiuti

Sulla collina compresa in una parte del percorso noto come “Anello dei Mille”, nel comune di Albanella, è stata segnalata, dai residenti, la presenza di rifiuti abbandonati. Grande l’indignazione da parte dei cittadini alla vista dei rifiuti che stanno rendendo l’area, di notevole importanza naturalistica in quanto è stata inserita nei percorsi da trekking del Cilento adatti a tutti, una discarica a cielo aperto. Oltre a enormi sacchi di spazzatura, contenenti oggetti di ogni tipo, nella zona sono stati rinvenuti anche elettrodomestici vecchi e di grandi dimensioni in disuso, sedie di plastica rotte, giocattoli oramai sfasciati, insomma cumuli di immondizia abbandonata nell’ambiente.

Azioni di incivili

Oltre ad enormi sacchi di spazzatura, contenenti oggetti di ogni tipo, nella zona sono stati rinvenuti anche elettrodomestici vecchi e di grandi dimensioni in disuso, sedie di plastica rotte, giocattoli oramai sfasciati, insomma cumuli di immondizia abbandonata nell’ambiente. Un’azione, quella degli incivili che hanno disperso l’immondizia nell’ambiente, inspiegabile se si pensa che ogni tipo di rifiuti potrebbero essere smaltito in maniera lecita semplicemente rivolgendosi agli addetti alla raccolta della spazzatura.

L’appello alle istituzioni

“Questa è solo la punta dell’iceberg, sulla stessa strada, ben nascosta tra la vegetazione, vi sono altri rifiuti e l’intero fianco della collina è ricoperto di spazzatura, sicuramente è il risultato di anni e anni di “accumulo” ha denunciato pubblicamente un abitante del territorio. I cittadini hanno rivolto un appello alle istituzioni affinché provvedano a bonificare l’area e ad attivarsi per mettere in campo tutte le misure utili a risalire all’identità di chi compie tali gesti per fargli pagare le giuste sanzioni.