La montagna di Ottati diventerà la residenza artistica di dieci ospiti

Dieci artisti trascorreranno dei giorni presso il Rifugio Varroncelli di Ottati per vivere la montagna, cogliere l’essenza del luogo e della natura incontaminata ed ispirarsi per creare opere e mettere in scena delle performance di Land Art con l’ausilio di materiali naturali.L’idea è nata da Melania Costantino e i partecipanti giungeranno presso la Residenza Artistica di Land Art denominata “Silvae Fragmenta” il 26 agosto e vi rimarranno fino al 6 settembre.

I contatti

Per la progettazione e la creazione di opere saranno affiancati da due docenti dell’Accademia di Belle Arti, mentre ad occuparsi della mostra, del catalogo e delle foto ci saranno due esperti curatori. Gli Artisti che vorranno candidarsi dovranno compilare la “Residence participant card” e la “Motivational card” inviando una mail all’indirizzo silvaefragmenta.candidature@gmail.com entro e non oltre il 6 Agosto 2023. Il bando completo di partecipazione è reperibile al sito: https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:a33ed6d1-c00d-30d4-a842-bdb9f7db6517

Le dichiarazione degli organizzatori

“Le residenze d’artista sono diventate parte integrante di molte carriere artistiche. Giocano un ruolo importante nel facilitare e catalizzare la capacità degli artisti di muoversi in tutto il mondo.

Infatti, al loro valore inestimabile si aggiungono gli scambi culturali a breve termine che consentono agli artisti di sviluppare una cultura più profonda e una comprensione delle società e delle culture che li ospitano.

Durante i primi giorni di residenza, gli artisti visiteranno la foresta e sceglieranno cosa fare, dove farlo e i materiali da usare secondo quelli che la foresta propone o che noi riusciremo a mettere a disposizione” hanno spiegato gli organizzatori.