A San Mauro Cilento arrivano le navette per l’estate: collegamenti fino ad Acciaroli

Il Comune di San Mauro Cilento, a gran richiesta, ha introdotto il servizio navetta per l’estate 2023. Si tratta di un’attività molto importante che permetterà a cittadini e turisti di muoversi con più velocità e senza troppo stress su tutto il territorio circostante. Il servizio garantirà collegamenti da piazza Serra, a San Mauro Cilento, fino al porto di Acciaroli. Le corse saranno funzionati dal 1 agosto al 10 settembre.

Il servizio di navetta

Le navette, che copriranno il tragitto sia all’andata che al ritorno, saranno disponibili sin dalle prime ore del mattino, a partire dalle ore 9:15, fino all’ultima corsa che è fissata prima delle 19. Le fermate che verranno toccate saranno piazza Serra e Notar Petillo, la bellissima spiaggia di Mezzatorre e il porto di Acciaroli.

“San Mauro Cilento ospitale”

Il primo cittadino di San Mauro CIlento, Giuseppe Cilento, ha espresso tutto il suo entusiasmo per quest’iniziativa destinata a residenti e turisti, sottolineando il desiderio di far crescere il paese e aumentare l’ospitalità durante il periodo estivo. L’implementazione di questo tipo di servizi, incrementa la mobilità e l’afflusso di persone non solo lungo i litorali costieri ma anche nelle aree più interne.