Agropoli in Tour: nuovo servizio navetta gratuito per spostarsi in città

A partire da domani, venerdì 28 luglio, un nuovo servizio navetta serale gratuito, denominato “Agropoli in tour”, entrerà in funzione per agevolare gli spostamenti dei cittadini e dei turisti. Con l’obiettivo di ridurre il traffico durante i momenti di maggiore affluenza turistica, due linee operative, gialla e blu, collegheranno i principali punti della città dalle 19.15 fino a oltre la mezzanotte.

Un Vero Cambio di Prospettiva: Lasciare l’Auto e Scegliere la Navetta

La giunta comunale ha posto l’accento sull’importanza di incentivare residenti e turisti ad abbandonare l’uso dell’auto privata, favorendo invece l’utilizzo delle navette.

Questo approccio mira a decongestionare il traffico e a rendere più agevoli gli spostamenti in un momento di grande afflusso di visitatori.

Grazie all’utilizzo di un’app dedicata, sarà possibile monitorare in tempo reale la posizione esatta delle navette, consentendo ai passeggeri di pianificare con precisione i propri spostamenti e raggiungere le fermate contraddistinte da apposita segnaletica.

Un Riconoscimento ai Promotori di Questa Iniziativa

Questo nuovo servizio navetta gratuito, fanno sapere da palazzo di città, è stato reso possibile grazie all’impegno dell’assessore al Turismo, Roberto Apicella, dell’ufficio Turismo e del funzionario Giuseppe Capozzolo, nonché del consiglio di amministrazione dell’Agropoli Cilento Servizi.

Scarica l’App e sali a Bordo!

Per scoprire tutti i dettagli sul nuovo servizio navetta “Agropoli in tour” e per rimanere sempre aggiornato sulla posizione delle navette, ti invitiamo a scaricare l’app dedicata. Con un semplice clic, potrai organizzare i tuoi spostamenti in modo efficiente e sostenibile, contribuendo al benessere della città e dell’ambiente.

Vieni a scoprire Agropoli con “Agropoli in tour” e rendi i tuoi spostamenti più comodi, convenienti e rispettosi dell’ambiente!