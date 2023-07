A Paestum e Velia archeologia e musica: grandi artisti in concerto

Dal 28 luglio al 19 agosto il cielo di Paestum e Velia farà da cornice alle grandi stelle della musica italiana, protagoniste della rassegna “Musica & Parole”. Sette serate da assaporare tra i maestosi resti archeologici del Parco, dove arte, storia e cultura si fondono per dar vita ad una serie di aperture serali straordinarie. Si parte il 28 luglio da Paestum, con l’Orchestra Mediterranea diretta dal Maestro Antonello Cascone. Il 9 agosto sarà la cantante di origini israeliane Noa ad esibirsi tra le colonne doriche del Tempio di Nettuno, che il 18 agosto faranno da sfondo anche al concerto del grande Rosalino Cellamare, in arte Ron.

Il programma

Ad aprire le serate di Velia il 30 luglio sarà la splendida Serena Autieri, attrice, cantante, doppiatrice e conduttrice televisiva, interprete di tanti musical di grande successo. Il 13 agosto sarà la volta del jazz-soul di Mario Biondi, la voce più black della musica italiana, mentre il 17 agosto la suggestiva location si riempirà delle indimenticabili note che hanno fatto da colonna sonora al cinema internazionale, eseguite dall’Orchestra Alla scoperta di Ennio Morricone. Gran finale il 19 agosto con una delle voci più amate della canzone napoletana, quella di Sal Da Vinci.

Il commento

“Dopo il successo registrato la scorsa estate, la nostra rassegna Musica&Parole torna a creare un connubio originale e armonico tra il patrimonio archeologico di Paestum e Velia e la musica contemporanea – dichiara il Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo – Attraverso la performance di artisti di eccezionale talento e versatilità, vediamo la storia millenaria dei nostri siti rivivere in una dimensione nuova. Questi eventi, resi possibili dal Piano di Valorizzazione del Ministero della Cultura, ci consentono non solo di intercettare numerosi segmenti di pubblico, ma soprattutto di consolidare il rapporto con le nostre comunità, sia sul territorio sia a livello internazionale”.

Info biglietti

Il costo del biglietto serale “Paestum & Velia by Night” è di 10,00 Euro. Tutti gli eventi sono inclusi nel biglietto di ingresso serale al Parco, nella card Adotta un blocco e nell’abbonamento “Paestum & Velia”. Dalle ore 20.00 fino a mezzanotte (ultimo ingresso ore 23.15) saranno aperte le aree archeologiche di Paestum (area del Santuario meridionale) e Velia (parte bassa della città). Orari di apertura e chiusura biglietterie dalle ore 20.00 alle ore 23.15. L’acquisto del biglietto di ingresso dà diritto ad accedere al Parco e a seguire i concerti, ma non dà diritto al posto a sedere che non è prenotabile.

I biglietti by night sono già disponibili presso le biglietterie di Paestum e Velia, acquistabili la sera stessa dell’evento oppure on line ai seguenti link:

Acquista il biglietto Paestum by Night:

www.vivaticket.com/it/ticket/paestum-by-night/211919?culture=it-it

Acquista il biglietto Velia by Night:

www.vivaticket.com/it/Ticket/velia-by-night/211920?Culture=it-IT

RASSEGNA MUSICA&PAROLE

CONCERTI PAESTUM

28 luglio: Orchestra Mediterranea Diretta dal Maestro Antonello Cascone

9 agosto: Noa. Trio Special Guest Solis String Quartet

18 agosto: Ron. Summer Tour

VELIA

30 luglio: Serena Autieri

13 agosto: Mario Biondi

17 agosto: Ensemble Symphony Orchestra alla scoperta di Morricone

19 agosto: Sal Da Vinci. Segui il cuore