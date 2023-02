Gal Vallo di Diano: con Angela D’Alto alla presidenza al via il nuovo corso

Il Gal Vallo di Diano avvia il suo nuovo corso e riparte da Angela D’Alto, giovane sindaca di Monte San Giacomo che vanta già tanta esperienza amministrativa alle spalle.

La cerimonia di presentazione

La cerimonia di presentazione si è svolta presso i locali del Gruppo di Azione Locale, nella Certosa di Padula. Presente anche la giunta della Comunità Montana con Francesco Cavallone, presidente, e gli assessori Gaetano Spano ed Antonio Pagliarulo.

L’importanza del Gal

“Una presenza doverosa”, ha esordito Cavallone che ha voluto porgere i migliori auguri alla neo presidente, “con la consapevolezza che sono molte le risorse che questo ente potrà reinvestire sul territorio. E posso assicurare che troveranno nella Comunità montana un partner strategico”.

Le Aree Interne hanno bisogno di soggetti attivi come il GAL. “Le aziende, le pubbliche amministrazioni… tutti hanno bisogno di questa struttura che, non a caso, si chiama Gruppo di Azione Locale” ha precisato Cavallone .

“Penso ai finanziamenti per i destinatari che ho menzionato. Dopo pandemia e con il Pnrr le risorse sono tante, faremo squadra per fare passi in avanti e interrompere lo spopolamento che, ahimé, non è più solo giovanile. Insieme alla fermata dell’Alta Velocità nel Valdiano sono sicuro che siamo ad un punto di svolta. Tante cose miglioreranno e diventeranno molto più semplici”, ha concluso.