Ennesimo incidente esterno, due auto coinvolte e sei i feriti

Ennesimo incidente stradale a Salerno. Questa volta il sinistro è avvenuto in via Oreste Petrilli, nel quartiere di Pastena. Coinvolte due vetture, una Toyota ed una Mercedes. Le auto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate in pieno centro urbano.

Incidente a Pastena

La Mercedes dopo l’impatto è finita sul marciapiede terminando la sua corsa contro la saracinesca di un’attività commerciale.

Complessivamente risultano coinvolte sei persone che viaggiavano a bordo delle due autovetture. Per tre di loro è stato necessario il trasferimento in ospedale. Sottoposte ad accertamenti per fortuna non hanno riportato serie ferite.

Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

I precedenti

Questo è soltanto l’ultimo incidente stradale che si registra a Salerno, città dove negli ultimi tempi la questione della sicurezza stradale è divenuta una priorità considerati i troppi sinistri, uno di questi anche con conseguenze tragiche, ovvero la morte di una giovane donna ricercatrice presso l’università di Salerno.

L’amministrazione comunale sta vagliando delle soluzioni per aumentare la sicurezza, in particolare limitando la velocità sulle strade cittadine.