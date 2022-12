Giovane trovato in possesso di hashish e marjuana: arrestato nel salernitano

Continuano le operazioni nel salernitano. Gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, hanno proceduto all’arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di V. G., in quanto trovato in possesso di circa 6 kg di hashish già confezionata e suddivisa in oltre 100 panetti.

Inoltre, è stato trovato in possesso di circa 7 kg di marjuana essiccata, pronta per la commercializzazione, nonché la somma in denaro di 10 Mila Euro.

Nella medesima operazione sono stati denunciati a piede libero i due titolari di un negozio di vendita al dettaglio di canapa per uso terapeutico.