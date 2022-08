Sorpresa a Castellabate: ecco la lontra!

Finalmente le lontre marine sono giunte a Castellabate!

Alle tante specie floristiche e faunistiche che popolano i fondali si è aggiunta la lontra marina, mammifero in via d’estinzione originario delle coste orientali e settentrionali dell’Oceano Pacifico.

Proprio perché specie chiave nella protezione e sopravvivenza degli ecosistemi marini, la lontra è animale oggi tutelato. Non succede tutti i giorni avere la possibilità di vedere da vicino una lontra marina nè tantomeno vederla sguazzare nel mare sotto casa! Eppure questo spettacolo unico si è verificato proprio a Santa Maria.

Proprio su quegli stessi scogli dove si è soliti rilassarsi al sole o godere dei magnifici tramonti è stato avvistato questo esemplare tanto unico quanto raro. Fortunata una famiglia che passeggiando si è accorta della presenza di questo insolito animale. Inutili e fallimentari i loro tentativi di immortalare quell’esemplare proprio per la sua estrema prontezza di gettarsi in mare, appena accortosi di essere sotto lo sguardo attento e curioso dei passanti.

L’Area Marina Protetta si riconferma risorsa naturale da preservare e tutelare in quanto habitat ideale per specie animali e vegetali che necessitano di ecosistemi incontaminati e puri. Il nostro mare è risorsa dal valore inestimabile ma tutelare e salvaguardare soprattutto per i suoi magnifici fondali che ospitano specie faunistiche e floristiche così uniche e rare.

“Castellabate si foggia di un lustro nuovo: nei suoi fondali, nella sua area marina protetta, vivono le lontre di mare. Salubrità dell’aria, purezza e limpidezza delle acque rendono Castellabate meta ambita anche da questi rari animali! Speriamo possano regalare a tante altre persone l’emozione di questi incontri da vicino” dichiara il sindaco Marco Rizzo.