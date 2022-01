Furto notturno in un frantoio di Ceraso: ladri portano via un camion e 10 quintali di olio

Colpo nella notte ai danni di un frantoio di Ceraso. I malviventi sono riusciti a portare via un camion e dieci quintali di olio, di cui la maggior parte biologico prodotto da rinomate aziende del posto. Un furto ben studiato e messo a segno dopo l’una e trenta. Poco prima nei pressi del frantoio era passato il servizio di controllo notturno. I malviventi hanno preso di mira anche una seconda attività commerciale, limitrofa al frantoio, che rivende materiale agricolo dove i hanno recuperato i contenitori necessari pet caricare l’olio.



Nella stessa attività commerciale hanno svuotato anche la cassa. I ladri hanno fatto perdere le proprie tracce portando via un bel bottino considerato che un litro di olio biologico viene venduto anche a 20 euro a litro. Un’amara sorpresa questa mattina quando i titolari del frantoio sono arrivati in azienda per iniziare la giornata di lavoro. Il frantoio di ultima generazione è stato aperto un paio di anni fa da alcuni giovani del

Posto che hanno deciso di investire sul loro territorio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vallo diretti dal Capitano Annarita D’Ambrosio.

Oltre ai rilievi sul luogo del furto, gli investigatori stanno cercando di capire se telecamere private eventualmente presenti in zona possano aver ripreso il passaggio dei malviventi e fornire dunque indicazioni utili alle indagini.