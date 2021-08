A Paestum una giornata dedicata a vittime della strada e volontariato

- Ads -

Domenica 29 agosto 2021 si terrà a Paestum un’intera giornata dedicata ai temi del volontariato, della donazione, della sicurezza stradale e dello sport. Inizierà al mattino con una raccolta sangue nel piazzale del Museo e proseguirà nel pomeriggio con un convegno nella Basilica Paleocristiana per poi concludersi, in serata, nell’area archeologica davanti al tempio di Nettuno con gli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato che si esibiranno nella lotta greco-romana e stile libero.

La lotta fu uno sport molto popolare a Paestum così come in tutta l’antichità.

Non a caso si trovano lottatori dipinti su vasi, scolpiti, ritratti su monete, e, soprattutto celebrati nella poesia e nella letteratura.

La pratica atletica della lotta, come altre discipline sportive, aveva un carattere sacrale ed era fondamentale nell’educazione della mente e del corpo. Il rispetto delle regole d’ingaggio e la cura fisica sono i due pilastri del corretto esercizio della lotta.

Di seguito il programma dettagliato.

– Dalle ore 8:00 alle ore 12:00 appuntamento nel piazzale del Museo per la raccolta sangue con l’autoemoteca del centro trasfusionale dell’Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato in collaborazione con le associazioni “Giovanni Palatucci” e “Amici di Paestum”. L’Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato, che conta 14.000 iscritti ed è presente in 13 regioni d’Italia, è stata costituita nel luglio del 2003 per iniziativa di un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato con lo scopo di promuovere e sensibilizzare la cultura della donazione di sangue. Alle ore 10:00 saranno presenti all’iniziativa il Questore di Salerno Maurizio Ficarra, il Prefetto Francesco Russo, il Consigliere di Amministrazione del Parco Archeologico di Paestum e Velia Alfonso Andria e il Sindaco della Città di Capaccio Paestum Franco Alfieri.

– Dalle ore 17:30 nella Basilica Paleocristiana si terrà un convegno dedicato alla sicurezza stradale dal titolo “…PER NON DIMENTICARE”. Saranno presenti al convegno il Presidente Nazionale DonatoriNati Claudio Saltari, il Vice Presidente Nazionale Associazione “Giovanni Palatucci” e responsabile nazionale eventi DonatoriNati Antonio Pagano, il Consigliere di Amministrazione del Parco Archeologico di Paestum e Velia Giovanni Garofalo e il dr. Vincenzo Busillo, neurologo e Dirigente U.O.C. presso l’ospedale di Eboli. Alle ore 19:30 si terrà una Messa concelebrata da Don Johny Kaitharath e da Don Giuseppe Greco, cappellano della Polizia di Stato, in memoria di Sandro Battipaglia, figlio del Presidente dell’associazione DonatoriNati Salerno, Vincenzo Battipaglia, morto 16 anni fa in un incidente stradale.

– Alle ore 21:00 davanti al Tempio di Nettuno si terrà l’esibizione degli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che si sono recentemente distinti alle Olimpiadi di Tokyo. Le Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato sono nate nel 1954 con la convenzione del Ministero dell’Interno e il CONI. Lo scopo istituzionale del gruppo è quello di promuovere anche tra i giovani, nei centri giovanili, l’attività sportiva a livello agonistico per accrescere il patrimonio nazionale. in quest’ottica le Fiamme Oro si dedicano alla preparazione di atleti di alto profilo in 43 discipline sportive che vengono praticate in 9 centri nazionali e 28 centri giovanili con oltre tremila tesserati.



Saranno presenti alla serata Giovanni Garofalo, Consigliere di Amministrazione del Parco Archeologico di Paestum e Velia, il Sindaco della Città di Capaccio Paestum Franco Alfieri, il Presidente Nazionale Associazione Palatucci e responsabile nazionale eventi DonatoriNati Antonio Pagano, il Presidente Nazionale Associazione DonatoriNati Claudio Saltari, il V. Questore Maria Petrone, capo della segreteria del Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, il Commissario P.S. Luca Colusso, Dirigente del Centro Nazionale Fiamme Oro. Sarà presente l’atleta delle Fiamme Oro Medaglia d’oro alle olimpiadi di Pechino del 2008 Andrea MINGUZZI ed il direttore tecnico Fiamme Oro Marco Arfe’.





Durante tutta la giornata sarà possibile ammirare lungo via Magna Grecia la Lamborghini e altre auto d’epoca della Polizia di Stato.







INFORMAZIONI



Apertura straordinaria serale dell’area archeologica (solo Santuario Meridionale) dalle ore 20:00 alle ore 23:00 (ultimo ingresso 22:15).



Costo biglietto di ingresso Paestum by night di € 5,00 – € 2,00 ridotto tra i 18 e i 25 anni – biglietto gratuito fino a 18 anni.