Roccadaspide: tutto pronto per l’apertura dell’ospedale di Comunità

Tutto pronto a Roccadaspide per l’apertura dell’Ospedale di Comunità. Lo abbiamo raggiunto per mostrarvi in anteprima la struttura. L’Ospedale di Comunità di Roccadaspide, si trova al terzo piano dell’attuale nosocomio e sarà inaugurato lunedì, 22 aprile.

Gli interventi

Ad intervenire durante la cerimonia, oltre al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, saranno Monsignor Francesco Pecoraro, Vicario generale della Diocesi di Vallo della Lucania, Gabriele Iuliano, sindaco di Roccadaspide, Girolamo Auricchio vicesindaco di Roccadaspide e presidente dell’Associazione “Aree Interne del Cilento”, Gennaro Sosto, direttore Generale dell’Asl Salerno, Primo Sergianni, direttore Sanitario dell’Asl Salerno, Germano Perito, direttore amministrativo dell’Asl Salerno e Franco Alfieri, presidente della Provincia si Salerno.

Saranno presenti tutti i sindaci e gli amministratori dei comuni del Distretto Capaccio/Roccadaspide. L’Ospedale di Comunità di Roccadaspide vanta venti posti letto, da ritenersi aggiuntivi a quelli che attualmente conta il nosocomio ed è una struttura sanitaria di ricovero della rete di assistenza territoriale. Svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero e sarà gestito dai medici di base, con gli infermieri e gli operatori sanitari dell’Asl.

I servizi

Vi potranno essere ricoverati i pazienti che, pur non avendo patologie urgenti, necessitano di cure, terapie e assistenza continua. La struttura vanta un’area per l’accoglienza degli utenti dotata di servizi igienici e spogliatoi, di un archivio infermieristico, di aree per il personale medico, di un ambiente adatto all’attività psicomotoria oltre che di sala tisaneria, di diversi servizi igienici e di locali ad hoc per tutte le esigenze dei pazienti e del personale come la sala di medicazione, il deposito, l’infermeria e gli ambulatori.