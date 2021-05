Serie D girone I: trasferte in terra siciliana per Gelbison e Polisportiva Santa Maria

Si torna in campo domani in Serie D che vede inserite nel girone I le due cilentane presenti in quarta serie Gelbison e Polisportiva Santa Maria, in campo dopo tre settimane di stop. Le formazioni domani, alle ore 16:00, saranno impegnate nel ventottesimo turno, il decimo del girone di ritorno. L’unico anticipo di giornata è stato quello tra Rende e Troina, giocata nel pomeriggio e chiusasi nel 2-0 per i padroni di casa.

Serie D girone I: la prossima giornata delle cilentane

Match esterno in terra siciliana sia per la Gelbison che per la Polisportiva Santa Maria. I rossoblù di Giuseppe Ferazzoli cercheranno di avvicinare le prime due piazze della classifica mentre i giallorossi di Gianluca Esposito di allontanarsi dalla zona play-out avvicinandosi a quella play-off.

Gelbison trasferta sul campo del Licata

La Gelbison sarà di scena sul campo del Licata: le due squadre sono divise attualmente da diciotto punti con gli ospiti a quota 53 ma con due gare in più sui padroni di casa. I vallesi, reduci dal successo con la Cittanovese, arrivano a questo incontro con la palma di miglior squadra in trasferta, grazie ai 24 punti ottenuti nelle quattordici gare giocate lontano da casa. I padroni di casa, invece, negli ultimi quindici giorni hanno perso due gare vincendone restando cosi a metà classifica. I vallesi, terzi in graduatoria, hanno vinto le ultime tre partite giocate nel torneo di quarta serie e cercheranno quindi di continuare il loro momento positivo nonostante la sosta forzata La gara d’andata, giocata il 10 gennaio, terminò 1-1 con Coulibaly a segno per i rossoblù. Allo stadio “Dino Liotta” dirigerà il sig. Martina Molinaro di Lamezia Terme.

Polisportiva Santa Maria: incrocio con la capolista dell’Acr Messina

Impegno sul terreno di gioco della capolista Acr Messina per la Polisportiva Santa Maria. I due team sono separati da ventisei punti con gli ospiti che devono recuperare una gara rispetto agli avversari. I giallorossi, dopo il pari con il Troina, sono al decimo posto con 33 punti ed i siculi comandano il gruppo con 59. Quattro pari inframezzati da un successo per i cilentani in serie utile da 5 turni mentre i locali sono arrivano a questa gara con quattro vittorie consecutive. L’unico blitz esterno di Capozzoli e compagni è datato 25 ottobre e nelle ultime 3 gare sono giunte altrettante divisioni della posta in palio. Gli isolani sono ancora imbattuti in casa dove hanno vinto undici volte e pareggiato tre. Le due squadre si incroceranno nuovamente, dopo il match d’andata terminato 1-1, allo stadio “Franco Scoglio” dove arbitrerà il sig. Federico Cosseddu della sezione di Nuoro.

Serie D girone I: la 28° giornata

ACR MESSINA-POLISPORTIVA SANTA MARIA

BIANCAVILLA-PATERNO’

CITTANOVESE-ROCCELLA

ACIREALE-CASTROVILLARI

S.AGATA-SAN LUCA

LICATA-GELBISON

ROTONDA-FC MESSINA

RENDE-TROINA

MARINA DI RAGUSA-DATTILO (RINVIATA)

La situazione dopo 27 turni

Acr Messina 59; Fc Messina 55; Gelbison 52; San Luca 47, Acireale* 44; Rotonda* 38; Dattilo 39, Biancavilla e Rotonda** 38, Licata** 35, Santa Maria*, 33; Troina e Paterno 31; Cittanovese*, Rende e Castrovillari 30, Sant’Agata 28; Marina di Ragusa 23; Roccella* 15. *Una partita in meno; **Due partite in meno