Salerno: al molo Manfredi attracca la Mein Schiff, 2500 turisti a bordo

E’ attraccata ieri mattina, al Molo Manfredi, la nave Mein Schiff 6 della compagnia Tui Cruises. Un nuovo arrivo che apre le porte all’estate e alla lunga stagione crocieristica alla Stazione Marittima di Salerno.

Sono stati oltre 2500 i turisti, soprattutto tedeschi, che nella giornata di ieri hanno potuto ammirare le bellezze culturali e paesaggistiche di Salerno, tra visite guidate in città e in provincia. Ad accoglierli un’accoglienza speciale: gli studenti del liceo Regina Margherita che hanno amabilmente conversato in madrelingua con tutti i turisti illustrando loro gli itinerari turistici del territorio e i siti storici e culturali da visitare.