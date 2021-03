Rischio idrogeologico, San Rufo programma interventi

SAN RUFO. “Mitigazione del rischio idrogeologico attraverso interventi sul sistema di regimentazione delle acqua meteoriche nella zona a monte dell’abitato”. E’ questo il progetto che il Comune di San Rufo punta a realizzare. Prima, però, c’è da completare l’iter progettuale e per questo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Marmo, ha deciso di candidare la proposta a finanziamento.

Rischio idrogeologico, il progetto di San Rufo

L’occasione è offerta dal Ministero dell’Interno. Questo lo scorso dicembre ha messo a disposizione fondi per programmare opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici e del patrimonio comunale e di messa in sicurezza delle strade. Per il 2020 sono stati stantiati 85 milioni di euro; 128 milioni per l’anno in corso. Le risorse garantiranno la progettazione definitiva e esecutiva degli interventi.

San Rufo spera di ottenere le risorse necessarie a redigere i progetti relativi ad un intervento a monte dell’abitato per la cui realizzazione è richiesto circa un milione di euro.