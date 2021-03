Novi Velia: ok ad interventi di efficientamento energetico e risanamento del rischio idrogeologico

Il Comune di Novi Velia, guidato dal sindaco Adriano De Vita, programma interventi di efficientamento energetico e di risanamento del rischio idrogeologico sul territorio comunale; è stato approvato, difatti, il progetto di fattibilità tecnica ed economica ad oggetto i lavori di “Messa in sicurezza ed efficientamento energetico ex chiesa dell’Annunziata” per una spesa complessiva di 953.215,22 euro.

L’Ente ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del lavori di “Messa in sicurezza ed efficientamento energetico scuola media”, per l’importo complessivo di 1.070.199,22 euro. Approvato infine il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di “Messa in sicurezza territorio comunale per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico”, per l’importo complessivo di 1.053.061,14 euro. Gli interventi saranno inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2021/23.

La legge legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di favorire gli investimenti, assegna agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.