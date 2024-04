Furti nel Cilento: due abitazioni svaligiate, torna la preoccupazione tra i residenti

Ancora furti nel Cilento. Tra domenica e lunedì sera sono state diverse le segnalazioni di persone sospette. Domenica sera, a Novi Velia, una banda di ladri ha preso di mira due abitazioni a pochi metri di distanza l’una dall’altra, nella località Santoianni. I colpi sono andati a segno quando era da poco calato il sole.

Le testimonianze e la dinamica dei furti

Le vittime raccontano di aver sentito i cani abbaiare e rumori sospetti provenire dalle altre stanze mentre si trovavano in cucina. Una volta verificato, hanno trovato le camere da letto a soqquadro e i loro preziosi scomparsi. I malviventi, presumibilmente entrati dai balconi, hanno agito con freddezza anche in presenza dei proprietari in casa.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Vallo della Lucania, guidati dal tenente colonnello Sante Picchi, e del SIO di Napoli, già presente sul territorio per l’intensificazione dei controlli disposta durante l’emergenza furti delle scorse settimane.

Ieri sera, intorno alle 20, è scattato un nuovo allarme. Persone sospette sarebbero state segnalate sul territorio ma nessun colpo registrato. Che sia fobia o realtà la preoccupazione è tanta e la paura resta alta.