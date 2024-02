Ancora furti nel Cilento: la “banda della cassaforte” tra Novi Velia e Massa di Vallo

I ladri non si fermano, cinque abitazioni derubate questa sera nei comuni di Novi Velia e Massa di Vallo della Lucania.

I fatti

Camere a soqquadro, quadri tolti dal muro e cassetti aperti, la banda dei malviventi ha portato via soldi, oro e gioielli, approfittando dell’assenza dei proprietari di casa.

In un’abitazione di Novi Velia una cassaforte sradicata, proprio come accaduto nei giorni scorsi a Casal Velino, e precedentemente a Vallo della Lucania.

Non c’è pace per il Cilento, esasperati per l’escalation dei furti. I colpi, sembrano essere avvenuti in zone periferiche e in abitazioni tra loro vicine.

Sul posto i carabinieri della locale stazione per i sopralluoghi del caso.