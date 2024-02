Casal Velino, ancora ladri in azione: tentato furto in abitazione

Non si placa la paura a Casal Velino. Nella mattinata un altro tentativo di furto in abitazione, questa volta però non andato a buon fine.

I fatti

È successo intorno alle ore 06:30 del mattino lungo, la strada che collega il Bivio di Acquavella con la località Marina.

I malviventi hanno tentato di introdursi in una casa, ma qualcosa è andato storto.

A scattare è stato l’allarme di sicurezza dell’abitazione, così i ladri hanno dovuto desistere e scappare.

Dalle telecamere di cui è dotata la proprietà, si vede un uomo incappucciato e un altro in auto ad attenderlo, fuggire via.

Le segnalazioni dei cittadini

Intanto è allerta tra i cittadini di Casal Velino, che negli ultimi tre giorni stanno vivendo nel terrore dei furti. Sui vari social molti sono i messaggi che dicono di far attenzione a macchine sospette, quali una BMW di colore scuro e un furgone bianco modello “Scudo”.

I controlli

L’attenzione dei carabinieri rimane alta, nelle ultime ore infatti, diverse pattuglie stanno perlustrando la zona, sia i centri abitati che le zone più periferiche.