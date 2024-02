Casal Velino, tre colpi in una sera: i residenti chiedono più sicurezza | VIDEO

Ladri in azione nella serata di ieri a Casal Velino. Sono tre i colpi messi a segno nella frazione Bivio di Acquavella, intorno alle ore 18:30. I malviventi, tre uomini incappucciati e vestiti di nero, hanno agito inosservati nelle prime due abitazioni. A dare l’allarme i vicini di casa.

La ricostruzione

Nel primo colpo messo a segno, i proprietari si trovavano in casa al pian terreno mentre i ladri entravano da un balcone del terzo piano, portando via oro e preziosi.

Non contenti, i malviventi si sono introdotti in una seconda abitazione, anche qui intrufolandosi dal terzo piano. Camere a soqquadro e quadri tolti dai muri, e probabilmente con un martello, hanno sfondato il muro con l’obiettivo di portar via la cassaforte, approfittando dell’assenza dei proprietari di casa.

Ad aver sentito strani rumori sono stati però, i vicini i quali dicono di aver visto tre uomini fuggire con la cassaforte da un accesso secondario che dà su una strada sterrata.

Così solo una volta giunti i carabinieri sul posto, i proprietari della prima abitazione derubata, una volta saliti ai piani superiori, si sono resi conto del danno subito.

Intanto la banda stava già mettendo in atto il suo terzo colpo della serata. Poco dopo infatti, in Via Panorama, hanno fatto incursione con le stesse modalità, dal secondo piano, nell’abitazione di una donna che al momento si trovava al piano di sotto e che sentendo rumori sospetti, ha messo in fuga i ladri urlando in preda alla paura. Fortunatamente pare che qui non siano riusciti a portare via nulla.

Indagini in corso

Sul posto i carabinieri della locale stazione che hanno provveduto ai sopralluoghi e a tutti gli accertamenti del caso.

Intanto cresce la paura tra i cittadini di Casal Velino che chiedono maggiore sicurezza.

Nelle scorse ore colpi sono stati segnalati anche a Montano Antilia e Vallo della Lucania