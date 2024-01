Ladri in azione a Casal Velino: sradicata cassaforte

Paura questa sera a Casal Velino, nella frazione del Bivio di Acquavella.

Tre malviventi incappucciati, vestiti di nero, si sono introdotti in un’abitazione di Via dei Biancospini. I ladri hanno sfondato il muro e portato via la cassaforte, lasciando le camere interne completamente a soqquadro.

Il colpo

A sentire i rumori, probabilmente di un martello, sono stati i vicini di casa del malcapitato che non era in casa. Così prontamente hanno dato l’allarme.

I tre ladri, inoltre, sono stati visti scappare con la cassaforte da un accesso secondario che dà su una strada sterrata.

Indagini in corso

Sul posto i carabinieri della locale stazione per tutti gli accertamenti del caso. Già attivate diverse pattuglie che stanno monitorando la situazione.