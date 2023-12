Rapine ed estorsioni: operazione dei carabinieri all’alba

Importante operazione dei carabinieri della compagnia di Eboli. I militari, guidati dal capitano Greta Gentili, hanno posto in essere da questa mattina un’attività tesa ad eseguire un’ordinanza di custodia cautelare. Il provvedimento arriva dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura del Capoluogo, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli.

Le accuse ai soggetti coinvolti

Le accuse ai danni dei soggetti coinvolti sono di rapine ed estorsione. Il provvedimento segue delle indagini condotte negli ultimi mesi in merito a taluni reati commessi tra Colliano e Contursi Terme.

Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato attuale, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 3 indagati per una rapina commessa, il 23 settembre 2023, ai danni di un automobilista occasionalmente incontrato alla stazione ferroviaria di Contursi Terme che costringevano, minacciandolo con un coltello, a farsi consegnare 745 C prelevati al bancomat.

Nello specifico le accuse interessano Andrea Di Iacovo per una violenza privata e una rapina commesse, armato di coltello, il 19 e il 20 luglio 2023, in Colliano, ai danni di 2 uomini attirati in simulati appuntamenti con donne conosciute tramite siti internet.

Nello specifico: