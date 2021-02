Atena Lucana: rissa dopo un tamponamento, un ferito

E’ di un ferito il bilancio di una rissa scoppiata nel primo pomeriggio ad Atena Lucana in contrada Maglianiello. Ad accendere gli animi pare sia stato un tamponamento tra due auto, su una viaggiavano tre donne e sull’altra tre uomini, questi ultimi di Padula. Inizialmente è nata una discussione tra gli occupanti delle due auto ed una persona che si trovava nella zona intervenuta per sedare gli animi ha avuto la peggio ed è stata picchiata tant’è che si è reso necessario trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale di Polla per essere medicata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Stradale.