Centola, via Alcide De Gaspari chiusa al traffico: polemiche dei residenti

CENTOLA. Via Alcide De Gasperi da circa un mese chiusa al traffico. La denuncia arriva dagli abitanti che segnalano la presenza di voragini nella carreggiata, dovute presumibilmente alle piogge degli ultimi tempi e che hanno costretto l’Ente alla chiusura.

Eppure il provvedimento crea non pochi problemi: per il trasporto di materiali pesanti (come legna o bombole del gas) o in caso di urgenze, alcune abitazioni sarebbero irraggiungibili, se non a piedi.

Di qui l’appello all’amministrazione guidata dal sindaco Carmelo Stanziola affinché intervenga.

Più il tempo passa e più la situazione si aggrava a causa del maltempo, evidenziano i residenti che chiedono un chiarimento sulla situazione.