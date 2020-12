Scuola: anche Sassano rinvia il rientro a gennaio

Niente scuola almeno fino all’Epifania per gli studenti di Sassano. Con apposita ordinanza il sindaco ha disposto la sospensione, dal 7 dicembre 2020 a tutto il 09 gennaio 2021, delle attività didattiche in presenza per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per le tre classi della scuola secondaria di primo grado.

Il provvedimento fa eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione da parte dell’Istituto Scolastico delle specifiche condizioni di contesto.

Prosegue, invece, la didattica in presenza per la scuola dell’infanzia e per la prima classe della scuola primaria.