L’almanacco del 3 dicembre 2020

E’ il 338° giorno dell’anno, 48ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 28 giorni.

Santi del giorno

San Francesco Saverio (Sacerdote)

San Birino di Dorchester (Vescovo)

San Cassiano di Tangeri (Martire)

San Sofonia (Profeta)

San Francesco Saverio è il protettore di missionari, marinai, turisti

Etimologia

Saverio, deriva dallo spagnolo “Xavier”, personale la cui etimologia va fatta risalire al toponimo “javier”, “casa nuova”. In Italia è attestato in tutto il meridione, laddove più forte è stata l’influenza spagnola.

Proverbio del giorno

In dicembre prendi legna e dormi.

Aforisma del giorno

Rammentatevi, o figliuole, che io sono nemico dei desideri inutili, non meno di quello che lo sia dei desideri pericolosi e cattivi, poiché, sebbene ciò che si desidera sia buono, nulladimeno il desiderio è sempre difettoso in riguardo a noi, specie allorquando è misto a soverchia sollecitudine, giacché Dio non esige questo bene, ma un altro nel quale vuole che ci esercitiamo. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi

1992 – Primo SMS della storia

1967 – Barnard esegue il primo trapianto di cuore su un essere umano

Sei nato oggi?

Il tuo atteggiamento chiuso, introverso e taciturno non di rado ti crea dei problemi che potrebbero essere facilmente superati, se solo ti sforzassi di sorridere un poco di più. Nel lavoro, che di solito svolgi nella tranquillità di un piccolo studio o laboratorio, sei molto attento e capace. In amore, se non vuoi restare solo, devi essere più fiducioso, spontaneo e disponibile.

Celebrità nate in questo giorno

1948 – Ozzy Osbourne

1857 – Joseph Conrad

1930 – Jean-Luc Godard

1955 – Pier Ferdinando Casini

Scomparsi oggi

1979 – Alighiero Noschese