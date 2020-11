Teggiano, l’appello: serve sangue 0 Rh negativo

Nella serata di sabato, in un’abitazione a Teggiano, una ragazza del posto è rimasta vittima di un grave incidente domestico. Accendendo il fuoco con l’alcol, un ritorno di fiamma le ha provocato ustioni di terzo grado su gambe e braccia. Immediato il trasferimento presso il “Cardarelli” di Napoli.

In queste ore i familiari stanno chiedendo di diffondere un messaggio per la ricerca del gruppo sanguigno 0 Rh negativo, in quanto la giovane necessita di una donazione.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3888324525