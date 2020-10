Virtus Cilento: arriva il primo caso di positività

Salta la gara di Eccellenza, valida per il terzo turno del gruppo C, in programma tra Virtus Cilento e Buccino Volcei. A comunicarlo è stata la stessa società cilentana, in mattinata, con il seguente comunicato.

Virtus Cilento: rinviata la gara con il Buccino Volcei

A causa della positività al COVID-19 di un nostro tesserato la partita tra Virtus Cilento e Buccino Volcei è stata rinviata a data da destinarsi. Il risultato del tampone faringeo è arrivato solo nella tarda sera di ieri (venerdì 16 ottobre). Una volta saputa la notizia abbiamo immediatamente contatto la FIGC, sia via email che telefonicamente, per attivare il protocollo imposto dalla FIGC in questo caso. Ci è stato subito confermato, in attesa anche di comunicazioni ufficiali, che la gara sarà rinviata. Ci teniamo a precisare inoltre che il nostro tesserato risultato positivo al tampone faringeo non era presente nella trasferta di mercoledì 14 ottobre a Castel San Giorgio. Inoltre il calciatore essendo infortunato ha preso parte a solo due allenamenti presso la nostra struttura e in entrambi casi ha svolto lavoro differenziato non entrando in contatto con il resto della squadra. Ma, ripetiamo, nonostante questo ci siamo sentiti obbligati ad attivare immediatamente il protocollo.

Le parole del presidente Carmelo Infante

“E’ un momento di grande difficoltà per tutti, ma riteniamo che l’aspetto principale debba essere quello della trasparenza per garantire la sicurezza di tutti. Con calma e senza allarmismi stiamo gestendo questa situazione e sono certo che presto potremo tornare anche ad allenarci e giocare”.