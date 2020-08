Send an email

Follow on Twitter

Palinuro, polemiche per le condizioni del Parco Giochi

Il parco giochi di Palinuro giace da tempo nel più completo degrado, spesso l’area interessata si presta per delle feste alla fine della quale si possono trovare rifiuti abbandonati per giorni. Giostrine rotte e pericolanti, una recinzione fatiscente a fare da cornice, con il rischio che i bimbi possano uscire e finire sulla via San Paolo aperta al traffico automobilistico.

Una serie di problemi che riguardano l’area, tra l’altro poco illuminata e con servizi igienici funzionanti a singhiozzo.

A chiedere un intervento il consigliere Marco Sansiviero che si è lasciato andare ad una provocazione: “è un parco giochi o un parco trappole per i nostri bambini?”