Iscrizioni ai campionati: le scadenze nei vari tornei dilettantistici

Si avvicina alla ripartenza, dopo lo stop travagliato di marzo, il movimento del calcio dilettantistico. Molti club di Serie D, Eccellenza e Promozione, in particolare, hanno già messo a segno tanti movimenti di mercato. Non sono solo, in questo periodo, gli spostamenti dei calciatori a tenere banco ma anche le iscrizioni dei team nei vari campioanti.

Iscrizioni: la situazione in Serie D

Buona parte del lavoro già svolta per i team di quarta serie. In Serie D le iscrizioni, del torneo che partira il 27 settembre, si erano aperte dal 20 al 24 luglio. Gli organi competenti hanno esaminato le documentazioni sino ad ieri, ed entro il 31 sarà possibile presentare ricorso in caso di responso negativo. Il 5 agosto, invece, verranno comunicati gli esiti dei ricorsi.

Costi e scadenze nei tornei regionali

Tra i dilettanti scade domani il termine per presentare domanda in Eccellenza, categoria che vede il suo start fissato per il 3-4 ottobre. Tempo sino al 6 agosto in Promozione, campionato che si avvierà in contemporanea con l’Eccellenza. Più lontani i termini per la Prima Categoria, 17 settembre, con inizio orientato per il 17-18 ottobre. Il primo dello stesso mese scadenza per le iscrizioni in Seconda Categoria, che partirà una settimana dopo la prima. Per il calcio maschile chiude la Terza il 22 dello stesso mese, mentre il campioanto si avvierà il 31 ottobre.

Calcio a 11 Femminile e Futsal

Il 22 ottobre è fissata la scadenza nell’Eccellenza Femminile di calcio ad 11. Nel futsal in Serie C1 stop il 30 luglio, mentre in C2 il 27 agosto. In Serie D il termine limite è quello del 24 settembre, per la C femminile, infine, quello del 27 agosto.