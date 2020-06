Pisciotta: 5 milioni di opere pubbliche

PISCIOTTA. “Oltre 5 milioni di euro in opere pubbliche per il futuro dei nostri borghi”. L’annuncio in un manifesto dell’amministrazione comunale. Da palazzo di città hanno voluto informare la cittadinanza “della prossima realizzazione di importanti opere pubbliche per le quali è stato già ottenuto il finanziamento”.

Tra queste la riqualificazione degli antichi itinerari (sentieri e cartellonistica) per 65mila euro; edilizia residenziale pubblica per 92mila euro; manuitenzione degli impianti e delle attrezzature portuali (131mila euro). Sono in fase di appalto il completamento del parcheggio di via Borgo per 215mila euro; realizzazione della bretella in localitàAcquabianca; riqualificazione del campo Giovine per 483mila euro; riqualificazione della strada di accesso al borgo di Rodio per 490 mila euro).

Prendono il via lunedì, invece, le opere per l’area portuale: un milione di euro per l’escavo e la diga foranea. E’ in fase di aggiudicazione, infine, l’opera che prevede un costo più elevato (2,1 milioni), ovvero la realizzazione della fognatura Pietralta.

“Esortiamo la cittadinanza ad avere fiducia nel futuro – commentano da palazzo di città – continueremo a lavorare nell’interesse della comunità per garantire giorni migliori e superare insieme le difficoltà dell’emergenza sanitaria”.