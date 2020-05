Giungano: un progetto per valorizzare Piazza Marconi

GIUNGANO. Approvato il progetto definitivo per lavori di valorizzazione e recupero Piazza “Marconi”.

Nello specifico l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Orlotti, intende candidare il progetto ai fondi finanziati dal Gal Cilento Regeneratio per la tipologia di intervento 7.6.1. Si tratta di fondi, utilizzabili per interventi di recupero e valorizzazione del territorio e degli elementi rurali di proprietà pubblica e di interesse storico, per ridurre le situazioni di degrado.

Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Paolo Ferraro e ha un costo totale di 60 mila euro.

Della cifra totale circa 48 mila euro per il totale dei lavori e oneri per la sicurezza e il resto, circa 12 mila euro, sono le somme a disposizione dell’amministrazione comunale.