Cilento, sindaci rinunciano all’indennità per regalare uova di Pasqua ai bambini

In occasione delle festività pasquali, alcuni sindaci del Cilento, hanno deciso di rinunciare all’indennità per regalare un uovo di Pasqua e un sorriso ai più piccoli. Il Sindaco di Giungano, Giuseppe Orlotti, ha donato uova di Pasqua a tutti i bambini del territorio e ai ragazzi diversamente abili. Un piccolo gesto di vicinanza e solidarietà per rendere la Pasqua più dolce e serena per tutti.

L’acquisto delle uova è stato finanziato dal Sindaco con i fondi della propria indennità, come deliberato dalla Giunta Comunale con le delibere n. 23 del 15.03.2024 e n. 26 del 20.03.2024.

“La Pasqua è una festa speciale che celebra la gioia, la generosità e la solidarietà”, ha commentato il Sindaco Orlotti. “E’ importante che ogni bambino e chi si trova in situazioni di difficoltà possa vivere queste festività pasquali con allegria, pace e speranza”.

Uova ai più piccoli anche a Lustra

La stessa iniziativa è stata adottata anche dal Sindaco di Lustra, Luigi Guerra, che ha rinunciato alla sua indennità per regalare un uovo di Pasqua a tutti i bambini del comune. “Oggi ho avuto il privilegio di donare un sorriso ai nostri piccoli concittadini”, ha dichiarato il Sindaco Guerra. “Con grande gioia, ho deciso di donare un uovo di Pasqua a tutti i bambini che frequentano la scuola nel nostro comune, così come a tutti i bambini residenti qui. La Pasqua è un momento speciale che celebra la gioia, la generosità e la solidarietà. È importante per me che ogni bambino possa vivere questa festività con allegria e speranza nel cuore”.