Valle dell’Angelo: Uova di Pasqua per tutti i bambini, un dono di speranza nel ricordo di Don Barbato Iannuzzi

L’inizio delle festività della Pasqua 2024 a Valle dell’Angelo sono all’insegna della dolcezza e della solidarietà, grazie all’iniziativa dell’Associazione Don Barbato Iannuzzi.

L’associazione, che porta il nome del compianto Canonico a cui è intitolata anche la piazza centrale del paese, ha regalato le uova di Pasqua a tutti i bambini che vivono a Valle dell’Angelo e a quelli originari del paese, figli dei pendolari che ritornano al paese tutti i fine settimana.

Un dono per augurare pace e fertilità

Come nel 2020, in occasione della pandemia, l’associazione ha consegnato casa per casa un piccolo regalo, simbolo di augurio. Rossella Iannuzzi, diretta discendente del parroco e presidente del contesto associativo, con l’aiuto di alcuni volontari, ha voluto portare a tutte le famiglie casaltare un auspicio di pace e felicità.

I bambini sono da sempre al centro dell’azione associativa, sotto forma ludica e formativa, come avrebbe voluto Don Iannuzzi.