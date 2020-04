Agropoli: da 24 ore non si avevano sue notizie, intervengono i pompieri

E’ stato necessario l’intervento di Vigili del Fuoco, i carabinieri e sanitari del 118 per fugare i dubbi relativi alle sorti di un’anziana residente nei pressi di via Risorgimento, ad Agropoli. La donna da 24 ore non dava sue notizie e chi ha tentato di mettersi in contatto con lei, bussando alla sua porta, non ha avuto risposta. Per questo alcuni volontari e conoscenti, in apprensione per le sue condizioni di salute, hanno fatto scattare l’allarme.

Sul posto i sanitari del 118 con i caschi rosso del distaccamento di Vallo della Lucania e i carabinieri della compagnia di Agropoli che dopo alcuni tentativi sono riusciti a farsi aprire dall’anziana apparsa in buono stato di stato di salute.

Non è chiaro perché precedentemente non abbia aperto alla porta determinando uno stato d’ansia in quanti la conoscono.