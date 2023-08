110 interventi di emergenza in 6 mesi con il Pronto intervento sociale affidato alla Croce Rossa di Serre

Il progetto PrIns (Pronto Intervento Sociale) è stato presentato dai responsabili dell’Azienda Consortile Agorà S10 di Palomonte, che lo hanno affidato alla Croce Rossa – Comitato di Serre. La Croce Rossa ha reso nota la realtà quotidiana con cui si confronta, evidenziando i molteplici bisogni espressi dalle famiglie e dalle persone che assiste. Il Presidente della Cri di Serre, Giuliano D’Angelo, e la coordinatrice delle attività PrIns, Linda Coglianese, hanno presentato i dati che illustrano l’efficacia del servizio, dimostrando una stretta vicinanza alle famiglie bisognose. La Croce Rossa nazionale, rappresentata dal delegato Stefano Tancredi, ha partecipato all’analisi del report Prins, testimoniando il proprio impegno.

Numeri e risultati del progetto PrIns

Nel corso dei primi sei mesi di attività, il progetto PrIns ha ricevuto ben 110 richieste di aiuto, coprendo una distanza totale di 6.000 km e impegnando un totale di 550 ore di intervento. Al momento, il servizio continua a sostenere 26 nuclei familiari in modo continuativo.

Questi dati rappresentano punti di riferimento indispensabili per strutturare e migliorare i servizi sul territorio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, Ernesto Cupo, e il Direttore Giovanni Russo hanno sottolineato l’importanza di mantenere la continuità nel supporto fornito alle famiglie bisognose.

L’impegno della Regione Campania per la costruzione di un sistema di servizi centrato sulla persona

L’on. Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione, ha espresso il suo sostegno al progetto PrIns, affermando che l’obiettivo principale della Campania è costruire un sistema di servizi incentrato sulla persona.

Questo progetto rappresenta uno degli elementi sperimentali di tale sistema, che ha già dimostrato di produrre risultati significativi. L’onorevole ha anche ricordato l’impegno della Regione nel favorire la creazione di figure professionali presso enti come scuole e distretti sanitari, per garantire la presenza di professionisti quali psicologi e sociologi al servizio delle comunità.

La Regione Campania, oltre a gestire ed implementare attività, si dedica anche all’azione di richiesta di risorse e servizi per i cittadini, al fine di garantire livelli essenziali di prestazioni.

PrIns: Un supporto per chi vive situazioni di fragilità, marginalità e povertà estrema

L’Azienda Consortile Agorà S10 di Palomonte, che unisce dieci Comuni dell’area Sele/Tanagro, ha istituzionalizzato il Pronto Intervento Sociale (PrIns) con l’obiettivo di fornire una rete di supporto immediato a coloro che si trovano in condizioni di fragilità, marginalità o povertà estrema. Grazie al progetto, la Croce Rossa ha attivato due sedi operative h24, una a Laviano per l’area del Sele e una a Buccino per l’area del Tanagro.