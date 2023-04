Alfieri: “Nei nostri territori c’è una fragilità socioeconomica che va combattuta”, avviata la Consulta per il turismo

A Palazzo Sant’Agostino è stata ufficialmente avviata la Consulta del Turismo presieduta dal Consigliere provinciale delegato al Turismo Pasquale Sorrentino.

I lavori sono stati aperti dal Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, che lo scorso 5 aprile, con decreto n. 63, ha costituito e convocato le Consulte del Turismo, della Cultura, delle Politiche Sociali e dello Sport, a seguito di circa un centinaio di adesioni pervenute in risposta a una manifestazione d’interesse.

Le dichiarazioni

“Nel nostro territorio esiste una fragilità socioeconomica che dobbiamo combattere”, dichiara il Presidente Franco Alfieri. “Il mare è sicuramente il principale attrattore, ma abbiamo anche un patrimonio di archeologia, beni culturali, dieta mediterranea ed enogastronomia, bellezze paesaggistiche con parchi, boschi e aree protette, borghi. Sono tutte risorse che dobbiamo organizzare meglio per attrarre flussi turistici. Dobbiamo fare cose diverse per ottenere risultati diversi.

Ho voluto attivare le Consulte come luoghi di discussione e condivisione per costruire insieme percorsi che possano incidere proprio sulla fragilità socioeconomica. Il turismo ha senso solo se migliora la qualità della vita delle nostre comunità.

Dobbiamo intervenire, ad esempio, sulla mobilità, a partire dalla rete viaria fino all’aeroporto. Viviamo in una regione con 6 milioni di abitanti e con il turismo di prossimità potremmo intercettare una buona parte di visitatori, se riusciamo a farci raggiungere in mezz’ora. Inoltre, con una buona mobilità, potremmo utilizzare i nostri borghi come strutture ricettive. Insomma, abbiamo molto lavoro da fare tutti insieme per stimolare la Regione e lo Stato, per metterci in rete.”

La Consulta contribuirà a costruire un modello strategico

“Desidero ringraziare il Presidente Alfieri per questa opportunità”, aggiunge il Consigliere Pasquale Sorrentino. “L’idea delle Consulte si è rivelata vincente, a giudicare dall’entusiasmo con cui gli stakeholder e le associazioni hanno risposto all’invito a partecipare. In particolare, la Consulta del Turismo contribuirà a costruire un modello strategico integrato che parte dall’ascolto. Faremo cose straordinarie insieme.”