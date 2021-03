Borsa del Turismo, Alfieri: puntiamo a rilanciarla

Da quest’anno, il comune di Capaccio Paestum sarà parte del Comitato di Indirizzo della Borsa del Turismo Archeologico insieme alla Regione Campania e al Parco di Paestum e Velia, ai quali si affiancheranno il Comitato Scientifico con i Parchi di Pompei, Ercolano e Campi Flegrei, il Museo Archeologico MANN di Napoli, la Direzione regionale Musei del Ministero della Cultura, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

“L’obiettivo sarà quello di rilanciare la BMTA – dichiara Alfieri – e farne la vetrina internazionale dell’offerta archeologica della Campania, ma anche di permettere ai visitatori e agli addetti ai lavori di vivere la bellezza di Capaccio Paestum e del ricco e variegato territorio nella sua interezza”.

“Tanto più – conclude – che l’Università Bicocca di Milano, con la quale ho personalmente dialogato in video call, finalizzerà il project work della nona edizione del Master in Tourism Strategy & Management alla promozione della destinazione Capaccio Paestum in un’ottica di promozione del turismo esperienziale”.

La Borsa si terrà 30 settembre al 3 ottobre. L’evento era inizialmente in programma in primavera ma è stato rinviato a causa dell’emergenza covid.