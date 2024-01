Violenza in ospedale a Eboli: familiare di un paziente sfonda vetro del pronto soccorso con un pugno

Un altro episodio di violenza si è verificato all’ospedale di Eboli, dove il familiare di un paziente ha sfondato a pugni il vetro del triage. Il protagonista dell’episodio sarà denunciato per danneggiamento. I medici del Pronto Soccorso, in forte sottorganico, sono esasperati dalle offese verbali che ricevono a tutte le ore.

Le criticità

Purtroppo l’affollamento del pronto soccorso va avanti da tempo e ciò si affianca ad una cronica carenza di personale. Ciò determina anche difficoltà nel rispondere in tempi brevi a tutte le richieste, soprattutto le meno urgenti e poi capita che qualcuno perda la pazienza.

I precedenti

Nei giorni scorsi si è addirittura registrato un furto in reparto ai danni di un primario. Portati via diversi oggetti personali mentre il medico era in sala operatoria.

Le richieste dei sindacati

I dirigenti sindacali della Uil Fpl invitano i vertici dell’ospedale ad adottare le più tempestive e funzionali soluzioni in modo che non si ripetano altri episodi del genere e invitano a garantire una maggiore sicurezza nei presidi ospedalieri.