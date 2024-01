Eboli: allarme sicurezza. Ladri colpiscono anche in ospedale

Ancora furti ad Eboli. L’ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato presso l’ospedale Maria Santissima dell’Addolorata. Ad un primario, impegnato in sala operatoria, hanno asportato dal suo studio effetti personali, un soprabito e oggetti vari.

L’episodio

Nessun segno di effrazione alla porta d’ingresso, indignazione generale per tutto il personale medico e infermieristico e per i degenti che non si sento affatto sicuri.

Affidare il servizio di vigilanza armata a una ditta specializzata nel settore è quanto chiede il personale ospedaliero. In queste condizioni – dicono medici e paramedici – non si garantisce nemmeno la serenità lavorativa del personale.

La situazione in città

Non va meglio tra le strade del centro cittadino e nelle zone periferiche. In via Perito tra la stazione e il Liceo Classico, da giorni giovani e adulti sono vittime di un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che sotto effetto di sostanze stupefacenti intima alle sue vittime di consegnare contanti e oggetti di valore.

La gente ha paura e chiede la convocazione del tavolo per l’ordine e la sicurezza e il potenziamento dei controlli e della video sorveglianza.