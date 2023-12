Eboli: furti e danneggiamenti. Succede ancora in zona cooperative

L’allarme è stato lanciato questa mattina quando molte persone si sono recate a lavoro.

Serrande dei garage divelte e quindi l’amara scoperta. Dopo i furti in appartamento della settimana scorsa in zona cooperative tornano a far visita i ladri.

Le dichiarazioni

«Siamo davvero amareggiati – ha detto una donna – non è più un fatto sporadico ma ormai è normale amministrazione. Sistematicamente i delinquenti fanno visita alle case e ai garage della nostra comunità e purtroppo è sempre la gente perbene a rimetterci».

Rabbia e amarezza

Rabbia e amarezza. In zona cooperative questa mattina ennesima conta dei danni.

«Per fortuna abbiamo subito solo danni strutturali agli ingressi dei garage per le serrature divelte. Questi delinquenti non sono riusciti a portare via grandi cose perché ormai avevamo già messo in sicurezza tutto dopo il furto della scorsa settimana a casa».

Tanta è l’indignazione.

Richiesta di controlli. È questo che la gente chiede agli amministratori.