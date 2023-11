Ancora furti a Roccadaspide: brutto risveglio in località Doglie

Brutto risveglio per alcune famiglie di località Doglie di Roccadaspide che, nella notte, hanno subito dei gravi furti. Dalle abitazioni, site in via Angelo Brenca, la parte più alta della frazione, i ladri sono riusciti a portare via diversi litri di olio prodotto nelle scorse settimane e tanti attrezzi agricoli di lavoro facendo dei danni, ai malcapitati, di diverse migliaia di euro.

Furti a Roccadaspide: gli episodi

Stando ad una prima ricostruzione sarebbero almeno quattro le case della zona prese di mira dai ladri nella notte, ma da due di queste sarebbero scappati senza portare via nulla in quanto il proprietario di una di queste case era sveglio sentendosi poco bene.

Un altro proprietario, invece, insospettito da alcuni rumori si sarebbe svegliato mettendo in fuga i malviventi che già avevano accantonato il bottino tra il ciglio della strada e l’abitazione per portarlo via.

Sembrerebbe che ad agire sia una vera e propria banda di ladri con degli accompagnatori che fanno da palo e restano in auto pronti a fuggire una volta messo a segno il colpo.

La rabbia dei residenti

Gli abitanti del luogo sono sconvolti dall’ennesima ondata di furti, solo poche settimane fa furono tre le case, della stessa zona, svaligiate e da due di queste riuscirono a portare via anche delle automobili.

A quanto pare i ladri approfittano del maltempo per far sì che i rumori provocati vengano coperti da quelli del vento e della pioggia.

Sia ieri sera che due settimane fa, infatti, in località Doglie tirava un forte vento che rendeva difficile scorgere altri rumori.

I furti sono stati già denunciati alle forze dell’ordine.