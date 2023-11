Roccadaspide, furti nella notte in località Doglie

Nel corso della mattinata odierna anche altri abitanti di località Doglie di Roccadaspide si sono accorti di essere stati vittime di furti. Se alle prime ore dell’alba l’allarme era stato dato da una sola famiglia, ora sale addirittura a tre il numero delle abitazioni svaligiate ladri.

Furto a Doglie di Roccadaspide: indagini in corso

Si tratta di abitazioni, dell’area rurale di Roccadaspide, poco distanti tra loro e da cui sono state portate via attrezzature agricole di alto valore e scorte alimentari. Dallo spazio antistante ad una delle abitazioni è stata derubata anche un’automobile.

Da una casa, con adiacente agriturismo degli stessi proprietari, è stata portata via un’ingente quantità di olio d’oliva che solo ieri era stato ritirato dal frantoio. I ladri avrebbero preso, tra le altre cose, dei motosega, degli strumenti tecnologici per la raccolta delle olive, un compressore e un’impastatrice per preparare il pane.

Il colpo

Il sospetto che dietro a tutto questo ci sia qualche basista che conosce sia il territorio che i suoi abitanti è forte. Stando alle prime testimonianze sembrerebbe che i cani delle persone derubate siano stati sedati dai ladri poiché, nonostante si tratti di animali di grossa taglia e nonostante siano soliti abbaiare quando si avvicina qualcuno, nessuno li ha sentiti durante la notte.

Le forze dell’ordine hanno chiesto agli abitanti del territorio la possibilità di acquisire anche i filmati dei dispositivi di videosorveglianza privati così da poterli vagliare al fine di individuare auto e persone che durante la notte hanno percorso la strada che conduce presso le case svaligiate.