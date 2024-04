Vibonati: scontro tra maggioranza e opposizione sulla strada Capannelle – San Marco, parla il sindaco Borrelli

È polemica nel Comune di Vibonati per la strada Capannelle San Marco ribattezzata via Puccini. Attraverso un video che ripercorre l’intera arteria, il gruppo di opposizione “Entra nel futuro” ha evidenziato le criticità in cui versa la strada “una strada costruita da pochi anni – affermano i consiglieri – che presenta però già gravi criticità e insidie per gli automobilisti e per i residenti.

Un collegamento strategico per le aree interne del territorio che però versa in condizioni a dir poco vergognose e indecorose” concludono i consiglieri. A tal proposito non si è fatta attendere la replica del Sindaco Manuel Borrelli