Vallo della Lucania: si rinnova il progetto per il trasporto delle persone svantaggiate | VIDEO

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha rinnovato il progetto “Mobilità garantita” promosso dalla Società P.M.G. ITALIA S.p.A., con sede legale in Bolzano il quale prevede la concessione in comodato di un veicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate.

Le attività del progetto

L’Ente ha stipulato pertanto una convenzione con l’Associazione di Protezione Civile Gruppo Lucano, sede di Vallo della Lucania O.D.V. per lo svolgimento delle attività connesse al “Progetto Mobilità Garantita” , consistenti nel trasporto e nell’accompagnamento dei cittadini svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economico-familiari, permettendo loro il soddisfacimento delle proprie esigenze di inclusione e di autonomia, ad esempio per il raggiungimento di centri socio-sanitari e/o specialistici per cure, terapie e diagnosi.

L’obiettivo principale dell’Amministrazione rimane quello di ampliare il novero dei servizi ai cittadini, con particolare riguardo ai bisogni delle persone svantaggiate.

L’iniziativa

Vallo già in passato aveva aderito all’iniziativa che unisce pubblico e privato. Quest’ultimo metterà a disposizione del Comune, anche quest’anno, un autoveicolo per il trasporto di 4 passeggeri. L’Ente cilentano lo utilizzerà per persone svantaggiate, in particolare anziani, disabili o comunque coloro che hanno particolari condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

In base all’accordo per il progetto Mobilità Garantita, il Comune avrà a suo carico le spese derivanti dal funzionamento dell’autoveicolo e le incombenze necessarie a mantenerlo in ottimo stato. Il comodante avrà invece l’opportunità di apporre sul mezzo delle pubblicità in modo tale da recuperare le somme. Il contratto ha durata pari alla Convenzione quadriennale stipulata tra il Comune e P.M.G. Italia S.p.a. in data 19 dicembre 2022.