Vallo della Lucania: successo straordinario per il Primo Premio Aniello De Vita

È stata la musica suonata e cantata da dodici giovani artisti italiani under 35, nel ricordo di Aniello De Vita a cui è stato intitolato il concorso nazionale musicale, la protagonista indiscussa della prima edizione del premio nazionale Aniello De Vita 2023 che si è concluso ieri sera presso il teatro De Berardinis di Vallo Della Lucania dove si è tenuta la finalissima e sono stati decretati i vincitori. Ad aprire la serata, il nipote di De Vita e direttore artistico dell’evento, il maestro Angelo Loia, che ha ricordato il musicista e cantautore cilentano, iconica figura della musica cilentana degli anni ’70 e promotore di un movimento musicale legato alla canzone cilentana.

Una serata emozionante al De Berardinis

“Zio Nello– ha raccontato in un commovente ricordo che ha emozionato il pubblico del teatro De Berardinis di Vallo Della Lucania – che amava definirsi medico per vivere e cantautore per non morire”. Amore per la musica e per la sua terra natia quella di Aniello De Vita nel cui ricordo ieri sera, tra un concorrente e l’altro, si sono esibiti tra i più importanti cantautori cilentani e italiani, icone della musica, tra cui Michele Pecora e Alessandro D’Alessandro. Un premio alla musica italiana e ai giovani, il premio Aniello De Vita 2023, condotto dalla giornalista Grazia Serra. Il premio, nato da un’idea di Lillo De Marco e prodotto dal Cilento Music Festival è patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, dal Parco Nazionale del Cilento – Vallo di Diano e Alburni, e dai Comuni di Centola, Vallo Della Lucania, Moio della Civitella, Ceraso, Cannalonga e Novi Velia, grazie al co-finanziamento a valere sui fondi europei Poc del progetto “Dialoghi Mediterranei”.

I finalisti

Dodici i finalisti del premio che si sono esibiti per le categorie inediti e cover con musica d’autore davanti al numeroso pubblico intervenuto da tutta la regione che contava tra gli altri, la presenza del presidente della Provincia, Francesco Alfieri, del vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Vincenzo Calvosa, di alcuni sindaci, di giornalisti, di esperti di musica e di docenti.

I vincitori delle categorie, come da regolamento, sono stati scelti da una giuria tecnica composta da tre giurati esperti della musica italiana: Michele Pecora, Alessandro D’Alessandro e Christian Gallana. Presente in sala anche la giuria della critica formata da 28 componenti (musicisti, letterati, storici e giornalisti) che ha decretato il premio della critica.

Una serata all’insegna della musica di qualità e di prospettiva

Il Premio De Vita che ha visto per l’edizione 2023, decretare quali vincitori per la categoria Cover, Nama con “Tonada de luna llena”; per la categoria Inediti, Leoluca Inverso con “Talent Shock”; il premio della critica è andato a Monica Rispoli con “Guarda che luna”; il premio promosso da Rusty Records al gruppo “I dolori del giovane Walter con “Truman Show”. Premio Assoluto Nuovo Imaie al gruppo musicale The Rare Port con “Estrella en el Mar”, consistente in un contributo di novemila euro erogato dall’ente mutualistico, quale sostegno economico per la promozione dal vivo, per un minimo di sei concerti da realizzarsi dall’artista vincitore del concorso/premio.

La serata si è poi conclusa, con l’esibizione degli artisti vincitori del concorso tra gli applausi e la commozione del pubblico.