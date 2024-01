Vallo della Lucania: in arrivo fondi per la sistemazione del complesso sportivo “Barrella”

In arrivo ulteriori risorse per la sistemazione del complesso sportivo “Barrella” in Via Cafasso. Lo ha annunciato il primo cittadino di Vallo della Lucania Antonio Sansone.

Il commento «Dopo aver già stanziato 43.000,00 per i lavori di manutenzione straordinaria dei campi da tennis, ora c’è l’ufficialità anche per gli ulteriori 80.000,00 euro da destinare al complesso sportivo – dice il sindaco Sansone –

Complessivamente abbiamo destinato 140.000,00 euro per la sistemazione dell’intero complesso sportivo, con i lavori per il terreno di gioco già affidati. Non escludiamo un ulteriore impegno, se necessario». Seguirà poi la procedura per affidare in gestione i Campi da Tennis “G. Barrella”.

L’investimento

L’Ente lo scorso anno aveva destinato il contributo del Ministero dell’Interno di €43.804,50 proprio alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo G. Barrella in via Cafasso. Ora in arrivo altri fondi. L’obiettivo rimane quello di intervenire sul complesso sportivo con opere di ripristino atte a rendere la struttura fruibile dai praticanti e concedibile a soggetti interessati alla gestione.