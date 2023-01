Vallo: risorse del Governo destinate al restyling dell’impianto sportivo “G. Barrella”

Il Comune di Vallo della Lucania, con a capo il sindaco Antonio Sansone, ha deciso di destinare le risorse del Governo per il corrente anno, per la realizzazione di interventi di “Manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo G. Barrella in via Cafasso”.

Restyling impianto sportivo “G. Barrella”: le risorse dal Governo

L’Ente cilentano è risultato beneficiario di un contributo di €43.804,50, per il corrente anno, assegnato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/07/2020.

Il Decreto in questione assegna, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali, tenendo conto della dimensione demografica degli enti.

La scelta dell’Ente

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario mutuare la destinazione del contributo inizialmente prevista per interventi di manutenzione del civico cimitero.

La motivazione è dovuta al «più impellente bisogno di intervenire sull’impianto sportivo G. Barrella in via Cafasso con opere di ripristino atte a rendere la struttura fruibile dai praticanti e concedibile a soggetti interessati alla gestione, atteso che recente avviso pubblico per la concessione in gestione è andato deserto, presumibilmente anche per le condizioni in cui versa il complesso sportivo».